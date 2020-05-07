Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение полномочий по применению силы против Ирана

Лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки), критиковавший резолюцию, сразу же после наложения Трампом вето назначил голосование по его преодолению на четверг.

Выступающие против решения главы государства и имеющие меньшинство в верхней палате Конгресса демократы не смогли набрать необходимые две трети, или 67 голосов. Преодоление вето поддержали 49 сенаторов, 44 законодателя высказались против.

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не смог в четверг преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил в среду на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

"Это была крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы 3 ноября, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за нее, сыграли им на руку", - отметил в среду глава вашингтонской администрации. По утверждению Трампа, резолюция "основана на неправильном понимании фактов и положений законодательства". По мнению хозяина Белого дома, резолюция "нанесла бы серьезный ущерб возможностям президента защищать Соединенные Штаты, их союзников и партнеров".

Принятие резолюции

В феврале, несмотря на критику со стороны президента США, резолюцию принял контролируемый республиканцами Сенат. За инициативу проголосовали 55 сенаторов, среди которых восемь однопартийцев президента, 45 законодателей выступили против. В марте контролируемая демократами Палата представителей Конгресса также поддержала резолюцию. В ее поддержку проголосовали 227 конгрессменов, 186 высказались против.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение, либо не произойдет "неминуемая атака на Соединенные Штаты". Если же боевые действия против Ирана уже были начаты, то резолюция предписывает администрации США в течение 30 дней их прекратить на период, пока не будет получено одобрение законодателей.

В январе Палата представителей приняла аналогичную резолюцию, но она, в отличие от нынешней, не являлась обязательной и носила декларативный характер.

Обострение ситуации

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.