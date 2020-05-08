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Посольство Грузии в Киеве отказалось сообщить, покинул ли посол Украину

Ранее МИД Грузии отозвал своего посла Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Посольство Грузии на Украине пока не комментирует ситуацию с отъездом главы диппредставительства для консультаций в Тбилиси. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве Грузии в Киеве.

"Посольство не дает никаких комментариев по этому вопросу", - сказал дипломат, при этом он отказался сообщить, находится ли глава дипломатического представительства на рабочем месте.

Ранее МИД Грузии отозвал своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций в связи с назначением экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

Теги
УкраинаГрузия
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Украина не будет отзывать своего посла из Грузии в ответ на действия Тбилиси
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