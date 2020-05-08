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Грузия отозвала посла из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили

ТБИЛИСИ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Грузии приняли решение отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в пятницу заявил журналистам глава МИД республики Давид Залкалиани.

"Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе", - сказал Залкалиани. 

 

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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