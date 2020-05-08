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75-летие Победы

Трамп заявил, что Вторая мировая война стала мрачным напоминанием о цене свободы

Большинство из погибших в Европе были гражданскими, отметил президент США
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Stefani Reynolds/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Stefani Reynolds/POOL

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Кампания по искоренению фашизма в Европе является мрачным напоминанием о цене свободы. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил в пятницу по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

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"Кампания по искоренению фашизма на европейском театре [военных действий] - мрачное напоминание о цене свободы. Более 30 млн жизней были потеряны и десятки миллионов оказались разрушены во время войны. Большинство из погибших в Европе были гражданскими, в том числе 6 млн евреев и миллионы других из Польши и бывшего СССР. США также понесли невероятные потери", - говорится в заявлении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.

"75 лет назад последние остатки нацистского режима безоговорочно сдались силам союзников, что ознаменовало окончание Второй мировой войны в Европе. Сегодня мы воспеваем силы свободы, которые победили тиранию и вышли победителями в этой колоссальной борьбе. <...> Я присоединяюсь ко всем американцам в чествовании наших храбрых воинов за их доблестную службу и жертву, [принесенную] во Второй мировой войне. Менее 400 тыс. из 16 млн американцев, служивших в рядах наших ВС во время Второй мировой войны, остаются с нами сегодня. Их поколение - великое поколение - никогда не будет забыто. Мы навсегда благодарны за их неизмеримый вклад в успех и процветание нашей страны", - добавил глава вашингтонской администрации.

"Сегодня, когда мы думаем о 75-й годовщине победы во Второй мировой войне в Европе, нам напоминают, что нет ничего важнее решимости американского духа. За последние несколько месяцев наша страна столкнулась с серьезным испытанием во время пандемии коронавируса. Но так же, как и множество раз до этого, Америка победит, и мы выйдем из этого более сильной и сплоченной страной", - подчеркнул Трамп.

По традиции в США 8 мая отмечают День победы в Европе в ходе Второй мировой войны.

Теги
СШАТрамп, Дональд75-летие Победы
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