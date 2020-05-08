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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла обратится в Интерпол для экстрадиции организаторов вторжения в страну

Каракас направит запрос об их включении в "красные уведомления" Интерпола, указал генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб

ГАВАНА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы требуют от США выдачи главы охранной фирмы Silvercorp Джордана Гудро, которого Каракас считает организатором попытки государственного переворота в республике. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб в эфире государственного телевидения.

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"Мы выдали ордер на арест Хуана Хосе Рендона и Серхио Вергары, а также Джордана Гудро за их участие в разработке, финансировании и проведении этой военной акции против властей и народа Венесуэлы, - заявил глава ведомства. - Поскольку эти лица находятся за пределами страны, мы направим запрос об их включении в "красные уведомления" Интерпола (международный ордер на арест - прим. ТАСС)".

В четверг газета The Washington Post сообщила, что в октябре 2019 года венесуэльская оппозиция заключила контракт общей стоимостью $213 млн с американской охранной фирмой Silvercorp на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро. По утверждению Мадуро, среди наемников были американские граждане, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Задержанный за участие в операции гражданин США Люк Александр Денман на допросе заявил, что наемники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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