Помпео назвал беспочвенными заявления о причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео считает дезинформацией заявления Каракаса о причастности США к попытке вооруженного вторжения наемников в Венесуэлу. Свою позицию он изложил в пятницу в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

Госсекретарь категорически отрицал, что США имеют какое-либо отношение к данному инциденту. "Мы этим не руководили. Я знаю, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро пытается представить все именно так", - сказал он, назвав некорректными старания представить в данном случае Мадуро в качестве жертвы.

"Меня не удивит, если в конце концов станет известно, что режим [в Каракасе] задолго узнал о предстоящей попытке и воспользовался этой возможностью для дезинформации", - добавил Помпео.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.