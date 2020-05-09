Эрдоган направил Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы

АНКАРА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган направил в субботу поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила журналистам канцелярия турецкого лидера.

"С самыми искренними чувствами поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы. 9 Мая является одним из дней, определяющих окончание Второй мировой войны, которая принесла человечеству большие страдания и стоила жизни миллионам советских граждан. Этот юбилей дает нам возможность самым ярким образом напомнить о ценности мира во всем мире, - говорится в послании президента Турции, поступившем в распоряжение ТАСС. - Я хочу еще раз подчеркнуть важность совместных усилий Турции и России для поддержания мира и стабильности в регионе".

Эрдоган также пожелал "дружественному российскому народу благополучия" и от лица турецкого народа выразил солидарность с Россией в борьбе с пандемией коронавируса, "которая негативно влияет на все человечество".