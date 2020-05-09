В Каракасе сообщили об обнаружении трех брошенных катеров ВМС Колумбии

КАРАКАС, 9 мая. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы Венесуэлы обнаружили на территории страны три брошенных катера, принадлежащие ВМС Колумбии, с оружием на борту. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Боливарианской Республики.

"Сегодня, 9 мая, на реке Ориноко в муниципалитете Седеньо штата Боливар сотрудники Боливарианской национальной гвардии <...> обнаружили в заброшенном состоянии три скоростных катера <...> без экипажа, с эмблемами ВМС Колумбии, оснащенные пулеметами и с соответствующими боеприпасами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что катера были конфискованы. "Министерство [обороны] и другие учреждения венесуэльского государства проводят соответствующие расследования [инцидента]", - подчеркивается в заявлении.