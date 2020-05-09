Посол Венесуэлы: страны Европы должны признать роль СССР в освобождении от фашизма

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что европейские народы и правительства должны признать роль Советского Союза в освобождении их стран от фашизма. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня Победы, переданном ТАСС.

"Несомненно, важно помнить о роли Советского Союза, который освободил не только свою территорию, но и большую часть Европы от фашистской угрозы. Девять стран Европы были освобождены ценой [жизней] практически 1,2 млн советских солдат и офицеров. Единственное, что должны сделать эти народы и правительства, - это признать и почтить память тех героев, которые погибли, освобождая их страны", - сказал он.

При этом глава венесуэльского диппредставительства указал на сознательные попытки в ряде государств искажать события войны. "Наш священный долг - защищать настоящих героев, настоящих участников войны и историческую правду", - добавил он.

"Уроки прошедшей войны все еще актуальны. И именно поэтому мы видим, как правительство Российской Федерации делает все необходимое для обеспечения мира во всем мире, - отметил посол. - Сегодня мы с радостью наблюдаем за тем, как Россия остается верной своим традициям в качестве защитника мира и международных институтов, которым поручено его охранять".

Почтить память героев

Посол передал России свои поздравления по случаю 75-летия Победы советского народа над фашизмом и отметил, что Великая Отечественная война стала величайшим военным подвигом в истории, благодаря которому "самая большая угроза в истории человечества была погребена". "Это день национального триумфа и народной гордости. Это день боли и вечной памяти. Мы присоединяемся к очередному празднованию, чтобы напомнить миру о решающей роли, которую сыграл Советский Союз в сокрушительном поражении фашистской Германии. Благодаря несгибаемой воли Красной армии и советского народа, его мужеству и стойкости удалось спасти человечество от рабства", - подчеркнул дипломат.

Тортоса указал на то, что сегодня мир воздает должное всем воевавшим соотечественникам, которые, преодолевая все трудности, боролись ценой своей жизни с иностранной оккупацией за освобождение от нацистского господства, "всем тем, кто сражался на различных территориях за окончательное освобождение, независимость и суверенитет своей родины, решительно разбив гитлеровскую армию, покончив со Второй мировой войной и добившись мира для всех наций".