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75-летие Победы

Премьер Пакистана поздравил Путина с 75-летием Великой Победы

Имран Хан высоко оценил беспрецедентную решимость и героизм русского народа

ИСЛАМАБАД, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны и отметил героизм воинов-освободителей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МИД Пакистана.

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"Мы поздравляем народ России с 75-й годовщиной Победы [в Великой Отечественной войне], - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. - Премер-министр высоко оценил в своем письме президенту Путину беспрецедентную решимость и героизм русского народа и почтил его жертву во время Второй мировой войны".

"Премьер-министр упомянул, что люди, проживавшие на территории современного Пакистана, воевали на стороне Британии во Второй мировой войне и приносили себя в жертву, - подчеркнули в МИД. - Премьер-министр подчеркнул необходимость возродить дух, объединявший нации и народы в борьбе за общее дело, на фоне комплексных вызовов, с которыми сталкивается весь мир".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПакистанРоссияХан, Имран75-летие Победы
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