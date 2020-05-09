Трамп предложил помощь Панаме в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с коллегой из Панамы Лаурентино Кортисо обсудил усилия двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и предложил помощь Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

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"Президент Трамп подтвердил поддержку Панамы, предложив ресурсы для помощи гражданам страны, и выразил общую приверженность достижению экономического роста Панамы, - заявил Дир. - Дональд Трамп отметил, что управление Панамским каналом особенно важно для мировой экономики во время пандемии, поблагодарил президента Кортисо за поддержку демократического перехода в Венесуэле".

В Панаме к настоящему времени 8 070 человек заразились новым коронавирусом, 231 пациент умер.