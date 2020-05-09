{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп предложил помощь Панаме в борьбе с коронавирусом

Президент США также выразил общую приверженность достижению экономического роста Панамы

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с коллегой из Панамы Лаурентино Кортисо обсудил усилия двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и предложил помощь Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

На эту тему
В Европе число зараженных коронавирусом становится меньше, в Индии - больше

"Президент Трамп подтвердил поддержку Панамы, предложив ресурсы для помощи гражданам страны, и выразил общую приверженность достижению экономического роста Панамы, - заявил Дир. - Дональд Трамп отметил, что управление Панамским каналом особенно важно для мировой экономики во время пандемии, поблагодарил президента Кортисо за поддержку демократического перехода в Венесуэле".

В Панаме к настоящему времени 8 070 человек заразились новым коронавирусом, 231 пациент умер.

Теги
ПанамаСШАВенесуэлаТрамп, ДональдКортисо, ЛаурентиноПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Министр обороны Венесуэлы поздравил Шойгу и Вооруженные силы России с Днем Победы
Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что Великая Отечественная война продемонстрировала "великое упорство и патриотизм русского народа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС