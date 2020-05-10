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Пенс заявил, что хотел бы возвращения экс-помощника Трампа Флинна к работе в Белом доме

Вице-президент США считает, что решение Минюста США, который прекратил уголовное дело, продемонстрировало "превышение полномочий" стороной обвинения

ТАСС, 10 мая. Вице-президент США Майкл Пенс заявил в опубликованном в воскресенье порталом Axios интервью, что будет рад, если бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн вернется к работе в Белом доме. Министерство юстиции страны 7 мая прекратило уголовное дело в отношении Флинна.

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"Со своей стороны я буду рад снова видеть Майкла Флинна [на работе в Белом Доме]", - заявил Пенс

Он также заявил, что считает Флинна настоящим патриотом своей страны. Вице-президент добавил, что решение Минюста США продемонстрировало "превышение полномочий" стороной обвинения в этом деле.

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Майкла Флинна на работу в вашингтонскую администрацию. 8 мая пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни сообщила, что Белый дом считает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) совершило преступление против Флинна.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России якобы вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В феврале адвокаты Майкла Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя в виновным в даче ложных показаний ФБР.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)
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