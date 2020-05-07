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AP: Минюст США прекращает уголовное дело против Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году
Майкл Флинн EPA/JIM LO SCALZO
Описание
Майкл Флинн
© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении Майкла Флинна, являвшегося до февраля 2017 года помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда.

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Разбирательством занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

Теги
СШАТрамп, ДональдФлинн, МайклМюллер, Роберт
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