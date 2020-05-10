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СМИ: один человек погиб и еще 20 ранены в результате взрыва на северо-западе Сирии

По данным агентства SANA, взрыв произошел на рынке в центре города Эль-Баб

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще 20 получили ранения при взрыве бомбы, установленной террористами на народном рынке в городе Эль-Баб на севере провинции Алеппо. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA. По его информации, среди пострадавших есть женщина и несколько детей.

Взрыв в центре города раздался на закате дня, когда жители закупали продукты на рынке перед ифтаром - ночным разговением после дневного воздержания от пищи в период мусульманского поста в месяц рамадан.

Эль-Баб находится в 38 км от Алеппо на территории, подконтрольной вооруженным формированиям сирийской оппозиции, которую поддерживает Турция. Как указывает агентство, боевики постоянно враждуют между собой, борясь за сферы влияния в пограничной местности, в результате чего страдает мирное население. Кроме того, в этом районе действуют банды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В Дамаске возлагают ответственность за анархию и отсутствие безопасности на севере страны на Турцию, которая до сих пор не разоружила бандформирования.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в результате взрыва в Эль-Баб получили ранения 11 человек. В министерстве возложили ответственность за взрыв на Рабочую партию Курдистана и "Силы народной самообороны", которые признаны Анкарой террористическими.

28 апреля в городе Африн в 65 км от Алеппо была взорвана цистерна, что повлекло за собой гибель 51 человека, в том числе 29 мирных граждан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил этот теракт, призвав к прекращению огня на всей территории Сирии для того, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом.

Анкара создала в результате военной операции "Щит Евфрата", которая проводилась в 2016-2017 годах, зону безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб. В 2018 году турецкие войска оккупировали Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.

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