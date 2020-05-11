В Нидерландах возобновляют работу начальные школы

ГААГА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Нидерландов существенно ослабляют в понедельник ограничительные меры, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. В стране возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются парикмахерские и салоны красоты, а также библиотеки. Кроме того, снимается запрет на занятие бесконтактными видами спорта, такими как теннис и гольф.

Впервые ограничения были ослаблены в Нидерландах 29 апреля, однако тогда эта мера коснулась только тренировок в спортивных клубах. Детям в возрасте до 12 лет физические занятия были разрешены без ограничений, а подросткам в возрасте от 12 до 18 лет - только при выполнении ряда условий, таких как соблюдение дистанции в 1,5 м друг от друга. Также было разрешено тренироваться профессиональным спортсменам при сохранении дистанции в 1,5 м и соблюдении всех мер гигиены, рекомендованных Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды.

Детские сады и специализированные начальные школы откроются в понедельник без ограничений. В начальных школах каждый класс разобьют на две группы, которые будут приходить на уроки в разные дни. В оставшееся время дети продолжат дистанционное образование.

С 11 мая возобновят работу те, кому приходится непосредственно контактировать с клиентами: парикмахеры, специалисты салонов красоты, массажисты и т.д. Принимать посетителей они смогут только по записи, при этом при бронировании им надо будет удостовериться, что у клиентов нет симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом - кашля, боли в горле или повышенной температуры. Они обязательно должны будут носить маски и обеспечить такие условия, чтобы клиенты находились минимум в 1,5 м друг от друга.

На 1 июня запланирован новый этап снятия ограничений. Должен заработать в прежнем режиме общественный транспорт - пассажирам и обслуживающему персоналу надо будет носить маски. Откроются рестораны, театры и кинотеатры - при этом в них должно быть одновременно не более 30 человек, которые должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Откроются музеи и другие культурные объекты. Число посетителей в них тоже будет ограничено, а билеты будут продаваться только онлайн.

Со 2 июня откроются средние школы.

Планы на будущее

С 1 июля должны заработать кемпинги, а ресторанам, кафе, кинотеатрам и театрам будет разрешено принимать до 100 человек единовременно. Возобновят свою деятельность религиозные учреждения, конгресс-центры, будут разрешены свадебные церемонии при условии присутствия не более 100 гостей.