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Летевший из Китая на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции

Турция отказалась пропустить его через свое воздушное пространство, сообщают власти Кипра

НИКОСИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство. Об этом заявил в среду Кипрскому информационному агентству министр транспорта, коммуникаций и общественных работ островного государства Яннис Карусос.

По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что для облета турецкого воздушного пространства у самолета не хватит топлива. "Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, чтобы приземлиться и заправиться", - сказал министр.

Теги
КипрТурцияРоссияКитай
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