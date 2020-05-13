Самолет Azur Air с гуманитарной помощью из КНР для Кипра сел в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании Azur Air, который из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство, взял курс на Москву, сел во Внуково. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Лайнер в 03:38 по местному времени вылетел из китайского аэропорта Биньхай на Кипр. Над Черным морем он сделал два круга и взял курс на московский аэропорт Внуково, где и сел в 14:02 мск.

Ранее в среду министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство. "Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, чтобы приземлиться и заправиться", - сказал министр.