{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет Azur Air с гуманитарной помощью из КНР для Кипра сел в Москве

Ранее на Кипре сообщили, что лайнер взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании Azur Air, который из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство, взял курс на Москву, сел во Внуково. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Лайнер в 03:38 по местному времени вылетел из китайского аэропорта Биньхай на Кипр. Над Черным морем он сделал два круга и взял курс на московский аэропорт Внуково, где и сел в 14:02 мск.

Ранее в среду министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство. "Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, чтобы приземлиться и заправиться", - сказал министр.

Теги
КипрТурцияРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Руководство "Фондсервисбанка" пойдет под суд за хищение 6,4 млрд рублей
Дело направлено в Тверской районный суд Москвы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС