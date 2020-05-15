Маас: стороны конфликта в Ливии ошибочно полагают, что военным путем разрешат конфликт

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Германия осуждает недавние атаки на центр и аэропорт Триполи и подчеркивает, что стороны конфликта в Ливии ошибочно полагают, что военным путем решат конфликт в свою пользу. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса по итогам консультаций с французским и итальянским коллегами и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы наблюдаем за обострением боев в Ливии с тревогой. Мы осуждаем прежде всего недавние атаки на центр и аэропорт Триполи и растущее число жертв среди мирного населения", - отметил Маас. "Вместо того, чтобы наконец соблюдать перемирие, стороны конфликта по-прежнему ошибочно полагают, что его можно выиграть военным путем", - подчеркнул германский министр, добавив, что "международные силы, поддерживающие обе стороны, способствуют этому, продолжая нарушать эмбарго ООН на поставки оружия [в Ливию]".

"Мы не можем и не ослабим наши усилия", - заверил Маас. По его словам, начавшийся в январе после берлинской конференции по Ливии процесс по урегулированию конфликта будет продолжен. Он считает, что военная операция Евросоюза у берегов Ливии, известная как IRINI, внесет свой вклад в реализацию военного эмбарго.

"Нашими целями остаются устойчивое перемирие, политическое решение при участии всех групп населения Ливии и сохранение территориальной целостности страны", - подчеркнул Маас. Он призвал как можно скорее назначить нового специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии после отставки Гасана Саламе в начале марта. "Именно сейчас важно удержать все стороны на борту и напомнить им об их ответственности и обещаниях на берлинской конференции по Ливии", - указал Маас.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Кабинет министров в Триполи в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. 27 апреля ЛНА объявила о взятии на себя управления государством, тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания ПНС. Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств. В ПНС его назвали "попыткой нового переворота", а позднее отвергли выдвинутое армией предложение о прекращении огня в течение рамадана - священного для мусульман месяца поста.