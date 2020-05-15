Правительство Германии не комментирует заявления Лаврова по делу о кибератаке на Бундестаг

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что России не было предъявлено до сих пор ни одного конкретного факта о причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году.

"Я еще не видел соответствующих заявления Лаврова на этот счет, к сожалению, сейчас не могу ничего сказать", - отметил в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Я их тоже не знаю, могу только напомнить о словах канцлера [Ангелы Меркель] во время правительственного часа в среду", - заявил со своей стороны официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Эти слова [Меркель] говорят сами за себя и касаются различных инцидентов, которые обременяют германо-российские отношения", - подчеркнул он.

Зайберт призвал обращаться относительно деталей дела в Генпрокуратуру ФРГ, которая объявила в международный розыск россиянина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году.

В интервью медиахолдингу РБК в пятницу Лавров обратил внимание на подход в стиле "хайли лайкли", который преследует сегодня любые информационные поводы, будь то "дело Скрипалей", крушение малайзийского Boeing или референдум в Каталонии.

"Нас обвиняли во вмешательстве во все эти процессы, - отметил глава МИД РФ. - Сейчас в Праге заявляют, что российский дипломат якобы провез в чемодане смертельный яд, спецслужбы об этом знали, но все равно его пропустили. Надо сажать в тюрьму тех людей, которые знали, что человек везет смертельный яд и пропустили его в свою страну".

"Или совсем свежий пример. В Бундестаге вдруг заявили, что немецкие спецслужбы обнаружили, что пять лет назад произошла хакерская атака на почту канцлера Меркель, что все это сделали русские. Пять лет прошло, а ни единого конкретного факта нам не предъявлено", - заключил Лавров.

О заявлениях Меркель и хакерской атаке

Меркель, выступая в среду в Бундестаге, заявила, что Германия хочет улучшить отношения с РФ, но ряд факторов этому мешают, в частности, приписываемая хакерской группе Fancy Bear кибератака на Бундестаг пять лет назад.

"Я серьезно отношусь к этим вещам, потому что было проведено основательное расследование", - отметила канцлер. "Честно сказать, это болезненно, что с одной стороны я стремлюсь к лучшим отношениям с Россией, но когда с другой стороны видишь, что есть жесткие свидетельства того, что российские силы действуют таким образом, что образуется напряженная обстановка, в которой мы работаем", - заявила она.

Канцлер утверждала, что "Россия ведет гибридную войну". По ее словам, "это мешает доверительному сотрудничеству". "Несмотря на это, я буду прикладывать усилия для выстраивания отношений с Россией", - заявила Меркель. Отвечая на вопрос, будут ли приняты какие-либо меры, канцлер сказала: "Мы всегда оставляем за собой право принимать меры".

Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибернападении. Атака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания, которые заканчивались на "@un.org", как будто были связаны с ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению немецким органам пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств Германии никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.