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Глава МИД Германии заявил о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Конфликт не решен, в стране ведутся боевые действия, констатировал Хайко Маас

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Поставки оружия сторонам ливийского конфликта продолжаются, ситуация в стране напряженная. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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"Конфликт в Ливии не решен, ведутся боевые действия, как и прежде, осуществляются поставки оружия", - сказал министр.

По его словам, военная операция Евросоюза у берегов Ливии IRINI должна будет внести свой вклад в реализацию эмбарго.

"Мы продолжаем работать в рамках берлинского процесса, важно, чтобы участвовали все действующие стороны", - сказал он. По его словам, обстановка "на месте очень тяжелая".

Теги
ГерманияЛивияМаас, Хайко
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