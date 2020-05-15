Глава МИД Германии заявил о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Поставки оружия сторонам ливийского конфликта продолжаются, ситуация в стране напряженная. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Конфликт в Ливии не решен, ведутся боевые действия, как и прежде, осуществляются поставки оружия", - сказал министр.

По его словам, военная операция Евросоюза у берегов Ливии IRINI должна будет внести свой вклад в реализацию эмбарго.

"Мы продолжаем работать в рамках берлинского процесса, важно, чтобы участвовали все действующие стороны", - сказал он. По его словам, обстановка "на месте очень тяжелая".