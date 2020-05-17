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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео: США не продвинулись в подтверждении версии искусственной природы коронавируса

При этом госсекретарь США в очередной раз обвинил Пекин в отказе от предложений Вашингтона оказать помощь в установлении первоисточника коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты за несколько недель недалеко продвинулись в направлении подтверждения своей версии об искусственном происхождении нового коронавируса и якобы ответственности за это властей Китая. Это признал госсекретарь Майкл Помпео в интервью американскому изданию Breitbart News, стенограмму которого распространил в воскресенье Госдепартамент США.

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"К сожалению, мы недалеко продвинулись от той точки, где находились недели и недели назад", - сказал Помпео, в очередной раз обвинив Пекин в отказе от предложений США оказать помощь в установлении первоисточника коронавируса. "Мы знаем, что он начался в Ухане, но не знаем, где и от кого именно. А это важные вещи", - продолжил госсекретарь.

Помпео не уточнил, каким образом США намерены наказать КНР в случае получения доказательств ее причастности к искусственному происхождению коронавируса. "Я не хотел бы забегать вперед и говорить о том, что президент Трамп в конечном счете решит, однако в администрации есть общее понимание того, что подобное [пандемии] не должно повториться никогда. Это означает сдерживание и налаживание процесса", - ответил он, назвав в качестве примера приостановку внесения взносов во Всемирную организацию здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 7 мая, высказал предположение, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 8 мая заявила, что предположения президента США об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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