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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ намерены ответить на письмо Трампа

Ранее президент США дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае страна прекратит финансирование данной международной структуры и пересмотрит свое членство в ней

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится в курсе содержания письма президента США Дональда Трампа о возможном прекращении финансирования ВОЗ. Реакция со стороны организации, как ожидается, последует позже во вторник, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

"Я видела это письмо. На настоящий момент у меня нет какой-либо реакции. Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сейчас сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - сказала она.

"Уверена, что в течение дня у нас будет больше ясности и реакция на это письмо. Но сейчас внимание сосредоточено на продолжении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и ее завершении в наилучших возможных условиях", - заключила официальный представитель.

Президент США Дональд Трамп дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней. Это следует из письма, направленного Трампом генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Глава Белого дома опубликовал его в понедельник на своей странице в Twitter.

14 апреля Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов ВОЗ, отметив тогда, что деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае.

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве 22 апреля, что финансовая поддержка Соединенными Штатами здравоохранения в других странах важна для самих США, поскольку способствует укреплению их безопасности.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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