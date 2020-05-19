Вынесение приговора россиянину Левашову в США перенесли на январь 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Вынесение приговора гражданину РФ Петру Левашову, признавшему себя виновным в компьютерном мошенничестве, перенесено на январь следующего года. Соответствующие данные приводятся в документах окружного суда города Хартфорд (штат Коннектикут), поступивших во вторник в распоряжение ТАСС.

Согласно этим сведениям, заседание суда, на котором окружной судья Роберт Чатигни зачитает приговор Левашову, перенесено с 16 июня текущего года на 26 января 2021 года. Ранее судья удовлетворил запрос со стороны адвоката Левашова Вадима Глозмана, который просил перенести дату вынесения приговора на последнюю неделю января следующего года. Он указывал на то, что пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и введенные на ее фоне ограничения, затрудняют работу защиты с подсудимым. Изначально ожидалось, что мера наказания Левашову будет оглашена 6 сентября 2019 года, однако впоследствии заседание суда несколько раз переносилось.

Россиянин был задержан по запросу США на территории Испании 7 апреля 2017 года, в октябре того же года королевство удовлетворило запрос Вашингтона о его выдаче США. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции США информировало о том, что россиянин признал себя виновным в нанесении "международного ущерба" защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Левашов содержится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).