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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса

Об ответных мерах в отношении Пекина речь не идет, добавил американский лидер
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Stefani Reynolds
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Stefani Reynolds

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа.

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"Как так вышло, что он (вирус - прим. ТАСС) не попал в другие районы Китая? Почему они помешали ему выйти за пределы Уханя, но они не помешали ему вырваться в остальной мир, в том числе в США. <...> И почему они не пустили нас, чтобы мы помогли им решить эту проблему. Так что я очень разочарован в Китае", - сказал глава вашингтонской администрации журналистам во время заседания своего кабинета, которое проходит в Белом доме.

"Я не говорю о возмездии", - добавил Трамп в ответ на уточняющий вопрос о том, близок ли он к принятию решения о возможных ответных мерах в отношении Пекина.

Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах пандемии. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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