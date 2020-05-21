КНР примет контрмеры в случае принятия США закона о санкциях против Китая

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Власти Китая примут ответные меры в случае принятия Соединенными Штатами закона о санкциях в отношении КНР в связи с распространением коронавируса. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй.

"Китайская сторона выступает решительно против этого [законопроекта] и будет решительно реагировать и принимать контрмеры, в зависимости от того как будет развиваться ситуация [с этим законопроектом]", - сказал он.

По его словам, "этот законопроект не имеет оснований для обвинений Китая, серьезно противоречит принципам международного права и ключевым нормам международных отношений".

"С начала вспышки коронавируса Китай эффективно сдерживал вспышку заболевания, обеспечивал безопасность жизни и здоровья людей. <...> Китай приложил все усилия для международного сотрудничества в сфере борьбы с эпидемией, которое получило широкое признание со стороны мирового сообщества. Это факты, а факты есть факты. Мы не принимаем никакие атаки и марание грязью", - резюмировал Чжан Есуй.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал предложенный Грэмом законопроект аморальным. По его мнению, инициатива "абсолютно игнорирует факты". Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).