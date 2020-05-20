Холодная война 2.0? Коронавирус грозит серьезно испортить отношения США и Китая

В последние годы между странами накапливалось все больше разногласий, но ситуация с коронавирусом грозит окончательно испортить их отношения. Формальным поводом для этого стали обвинения США, согласно которым власти КНР намеренно скрыли истинные масштабы эпидемии и оказывали давление на ВОЗ. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп возобновил брифинги для журналистов в Белом доме. Встреча с прессой прошла после небольшого перерыва, который администрация взяла из-за череды неудачных высказываний президента. Но и на этот раз брифинг не обошелся без скандала.

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Во время конференции сотрудница телеканала CBS спросила у президента, почему он постоянно говорит об успехах США в тестировании на коронавирус, но молчит о числе погибших. В ответ американский лидер заявил, что люди умирают во всем мире, и предложил журналистке задать свой вопрос Китаю. Неловкости ситуации добавило азиатское происхождение сотрудницы CBS, которая сразу же переспросила, почему Трамп сослался на Китай, отвечая именно на ее вопрос. Президент пояснил, что говорил это не конкретно ей, а всем, кто задает "гадкие вопросы", а позже, поспорив еще и с журналисткой из CNN, покинул брифинг. Антикитайская мантра С одной стороны, комментарий про Китай прозвучал неуместно, с другой — не стал неожиданностью. Если собрать все высказывания Трампа за последний месяц, то несложно заметить, что его антикитайские заявления превратились в мантру. Трамп не упускает ни малейшей возможности возложить вину на Пекин за все беды с коронавирусом. Каждый раз, говоря о COVID-19, он называет вирус либо "китайским", либо "уханьским". "Я лично думаю, что они (власти Китая — прим. ТАСС) совершили чудовищную ошибку и не хотели в этом признаваться", — сказал президент США, добавив, что Китай ввел мировое сообщество в заблуждение.

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Все больше и больше официальных лиц в Вашингтоне поддерживают эту позицию. Возглавляет антикитайскую кампанию госсекретарь Майк Помпео, который вообще заявлял о наличии у США доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Дальше всех пошел республиканец Линдси Грэм. Он внес в Сенат Конгресса законопроект, в котором предусмотрена возможность принятия санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Президент Трамп пообещал изучить документ, а также не исключил возможности полного прекращения отношений с Китаем из-за пандемии. Примечательно, что еще в начале года, заключив торговое соглашение, президент говорил о важности сотрудничества с Пекином. Теперь же он заявляет, что потерял всякий интерес к сделке, которая, по его словам, не покроет последствий от распространения коронавируса в США. Кроме того, он поднял вопрос о взыскании с Пекина репараций за произошедший кризис. Как сообщает CNN, в Белом доме уже началась работа над долгосрочным планом по оказанию давления на Китай сразу по нескольким направлениям. Согласно источникам телеканала, речь может идти о санкциях, отмене долговых обязательств США и пересмотре торговой политики. Новая холодная война Нынешнее обострение в отношениях Вашингтона и Пекина стало одним из самых серьезных в новейшей истории. Некоторые эксперты и наблюдатели уже называли неуклонно портящиеся американо-китайские отношения новой холодной войной.

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"Мы (США — прим. ТАСС), по сути, находимся в начале холодной войны", — считает Орвилл Шелл, директор Центра американо-китайских отношений Азиатского общества. Однако в отличие от противостояния США с СССР конфликт с Китаем развивается не в идеологическом, а в экономическом русле. Именно экономика долгое время отодвигала военные и внешнеполитические распри сторон на задний план. Обширная сеть торговых и инвестиционных связей сделала страны во многом взаимозависимыми. До недавнего времени даже в администрации Дональда Трампа исключалось, что напряженные отношения США и Китая могут перерасти в полномасштабное противостояние. Теперь же кажется, что такого развития событий не избежать. По мнению директора по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова, вынесенный на рассмотрение Конгресса законопроект о введении санкций против КНР будет принят, поскольку является логичным продолжением последней антикитайской риторики американских властей. Как считает Лукьянов, ответ Пекина на введение американских санкций будет аналогичным и коснется торговых отношений с США. "Есть какие-то вещи, в которых они могут сильно ударить по американскому рынку, начиная с инструмента, который они уже задействовали как-то. Китай, например, является экспортером редкоземельных металлов, которые необходимы всему миру, в том числе и Соединенным Штатам. Их экономическая взаимосвязь по-прежнему очень сильна, поэтому китайцам есть как ответить", — считает эксперт.

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"Скорее всего, это будет таким резким сдвигом именно в сторону дальнейшего снижения связей", — заключил он. Похожие прогнозы приводит японское издание Nikkei Asian Review. "Это тревожные признаки поистине опасного конфликта, разрастающегося между Вашингтоном и Пекином. Полномасштабной новой холодной войны можно было бы избежать, если бы два общества оставались связанными как мощными силами экономической глобализации, так и собственной взаимосвязанной сетью двусторонних экономических взаимодействий. Но пандемия ускоряет их разделение", — пишет издание. Подготовка к новой политике По мнению президента Совета по международным отношениям Ричарда Хаасса, новая холодная война будет означать, что противостояние Китаю станет "организующим принципом внешней политики США". Это говорит о том, что выбранный курс вряд ли изменится даже с приходом в ноябре в Белый дом нового лидера. При этом важно отметить, что многие американские компании инвестировали значительные средства в китайские производства и полагаются на огромный китайский рынок. К тому же в условиях пандемии значительная часть медицинских товаров прибывает в США именно из КНР.

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Как сообщает Reuters, несмотря на это, правительство США уже начало рассматривать меры по снижению зависимости от китайских поставок всех видов. Администрация Трампа планирует использовать налоговые льготы и государственные субсидии, чтобы дать стимул компаниям США для перемещения производства и закупок из этой страны. Кроме того, под ударом вновь оказался китайский технологический гигант Huawei. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, объявило о введении новых ограничений, требующих от иностранных компаний, использующих американские технологии или программное обеспечение для изготовления полупроводников, получать лицензии для поставки компьютерных чипов Huawei. Трамп также поручил американским федеральным пенсионным фондам отказаться от инвестиций в акции китайских компаний из-за возможного введения санкций в отношении КНР. Пекин держит удар В Пекине сожалеют, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Еще в апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отмечал, что версия Помпео об искусственном создании коронавируса в Ухане не подкреплена какими-либо доказательствами. Он также называл внесенный в Сенат США законопроект о санкциях аморальным. По мнению дипломата, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты".

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В КНР также категорически отвергают любые обвинения в сокрытии данных о вирусе. "Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", — заявил на днях председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, он призвал страны мира поддержать деятельность ВОЗ, финансирование которой было приостановлено США из-за якобы китайского влияния на организацию. Что касается СМИ КНР, то их высказывания уже не такие сдержанные. Соединенные Штаты и другие демократии обвиняют в том, что они проигнорировали предупреждения Китая и сами не смогли справиться с кризисом. Власти КНР неоднократно представляли свою модель борьбы с коронавирусом как одну из наиболее эффективных. Кроме того, антикитайские настроения США в самой КНР объясняют завистью к успехам Пекина. "США страдают с тех пор, как Китай начал свое глобальное восхождение", — пишет китайская газета Global Times, связывая высказывания Трампа с приближающимися выборами. "Это сочетание зависти и паники в рядах вашингтонской элиты". Печальные перспективы Взаимодействие Китая и США эксперты описывают как "определяющие геополитические отношения XXI века". Из этого следует, что их разрыв окажет серьезное глобальное влияние. "Холодная война была бы разрушительной для международной системы в целом. Она, например, поставила бы все глобальные вызовы — от изменения климата до пандемий и терроризма — в контекст относительного выигрыша и проигрыша каждой из сторон, что еще больше осложнило бы сотрудничество", — пишет Business Insider.

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