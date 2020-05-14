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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп не исключил возможности прекращения отношений США с Китаем из-за пандемии

Президент США заявил, что можно будет сэкономить $500 млрд, если прекратить все отношения

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности прекращения отношений с КНР из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business.

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"Мы многое можем сделать, мы можем вообще прекратить отношения, - заявил он. - И если это случится, то знаете, что произойдет? Можно будет сэкономить $500 млрд, если прекратить все отношения. Я многие годы говорил об этом, говорил и в отношении других стран".

"Китай - не единственная страна, которая живет за наш счет, - продолжал он. - Мы обеспечивали защиту стран НАТО практически за бесценок, и я сумел заставить эти страны выплачивать дополнительно сотни миллионов долларов". "Мы обеспечиваем оборону Европы, а они используют преимущества в сфере торговли, - добавил он. - Это односторонние преимущества, но ситуация теперь меняется".

Отвечая на вопрос о том, какие меры можно было бы принять по отношению к китайским компаниям, имеющим листинг на Нью-Йоркской бирже с тем, чтобы они предоставляли такую же информацию, как и американские компании, Трамп отметил, что "здесь есть проблема". "Давайте предположим, что мы примем эти меры, - продолжал он. - Но что они предпримут? Они переведут листинг в Лондон или в Гонконг".

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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