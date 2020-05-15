Эксперт заявил, что военный сценарий между США и КНР полностью исключать нельзя

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Жесткое торгово-экономическое противостояние США и Китая может перерасти и в военно-политический конфликт. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Прямой конфликт и прямое военное противостояние в принципе исключать нельзя. Скажем, по вопросу Тайваня, проблема которого существует много десятилетий и долгое время была спящей. Все соблюдали определенные рамки поведения, поэтому риск перехода в неконтролируемую эскалацию был очень низким. Сейчас, поскольку все меняется и конфронтация может выйти на другой уровень, военный сценарий полностью исключить нельзя", - сказал он.

Тем не менее, по словам Лукьянова, ни одна из сторон не заинтересована в такой крайней форме конфликта. "Это вообще не в менталитете Китая. В этой стране другие представления о том, как надо бороться. Что касается США при нынешнем президенте, то про Дональда Трампа можно многое сказать, но он не любитель вести войны где-то, непонятно где, это не его стиль", - пояснил политолог.

Аналитик также не считает возможным противостояние через прокси по модели "холодной войны" между США и Советским Союзом. "Это маловероятно: у Китая нет прокси там, где сейчас могли бы быть столкновения, скажем на Ближнем Востоке, а дойдет ли это до каких-то азиатских стран, где у Китая могут быть прокси - это пока еще очень смелое и сильно гипотетическое предположение", - подчеркнул он.

Лукьянов уверен, что самой вероятной формой противостояния является масштабная торговая война, которая повлечет за собой серьезные последствия, потому что "страны по-прежнему находятся в глубокой экономической взаимозависимости". "Жесткий и решительный разрыв этой зависимости приведет к серьезному урону и у тех, и у других. А такой ущерб экономике и социальной стабильности чреват следующей фазой обострения - уже военно-политической", - заключил он.

Коронавирусный повод

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса". Трамп также в интервью телеканалу Fox Business не исключил возможности прекращения отношений с КНР из-за пандемии.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии.

Однако напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина возникла задолго до появления новой коронавирусной инфекции. Еще в марте 2018 года президент США подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", позволяющий вводить ограничения в отношении продукции из КНР. За этим последовал ввод ряда взаимных торговых ограничений и пошлин.

В январе 2020 года странам удалось достичь торгового соглашения, которое вступило в силу 14 февраля. Оно включает в себя подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с контрафактной продукцией, а также пункты об обязательствах Китая приобрести у США товаров на $32,9 млрд в течение первого года и на $44,8 млрд второго года действия соглашения, в частности сельскохозяйственную продукцию, услуги и энергоресурсы.