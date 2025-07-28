Андрей Шитов — о том, как Трамп мстит Обаме и всем сопричастным и что реально поставлено на карту для Америки

Дональд Трамп перепостил на прошлой неделе в своей соцсети "Правда" (Truth Social) видеофейк, на котором он с благостной улыбкой наблюдает за тем, как бывшему президенту-демократу Бараку Обаме в Овальном кабинете Белого дома заламывают руки за спину и надевают наручники. Дивясь такому сигналу, люди по всему миру задаются вопросом о том, как далеко глава действующей республиканской администрации в Вашингтоне готов зайти, чтобы отомстить организаторам его прошлой травли, известной как "Руссогейт".

Хотя, по сути, на мой взгляд, дело даже не в мести. По-моему, речь без всякого преувеличения идет о том, может ли Америка стать снова великой. Именно великой страной и нацией, а не просто сверхдержавой. И вполне возможно, что ответ будет зависеть от ее судов.

Президент в законе

"Руссогейтом" именуют скандал, раздутый на излете правления Обамы вокруг мнимого вмешательства России в выборы 2016 года в США в пользу Трампа и против его тогдашней соперницы-демократки Хиллари Клинтон. Опирались те измышления в основном на абсолютно бездоказательное скабрезное "досье", состряпанное британским контрразведчиком Кристофером Стилом. Но при этом они преподносились как выводы "национальной разведки" США.

Позже выяснилось, что Стил выполнял платный заказ штабов самой Клинтон и всей Демпартии США, а домыслы о "сговоре" Трампа с Москвой были официально опровергнуты спецпрокурором Робертом Мюллером. Тем не менее они и дальше многие годы служили фоном для непрестанной "юридической войны" (lawfare) против республиканского лидера и шельмования его в СМИ.

Достаточно напомнить, что в период первого пребывания Трампа у власти его дважды безуспешно пытались от нее отстранить посредством импичмента, а в дальнейшем четырежды привлекали только к уголовному суду (не говоря уже о гражданских делах). Однажды это сопровождалось унизительной формальной процедурой ареста, включая сдачу отпечатков пальцев и тюремное фотографирование. Он ведь и на нынешний президентский срок был избран, имея полностью оформленную судимость. Хотя сам, естественно, всегда твердо стоял на том, что ничего противоправного не совершал, а тот же "Руссогейт" называл "клеветническим наветом" (hoax) и политической "охотой на ведьм".

Навет этот был, по сути, разоблачен и Мюллером, и другими проверявшими, но актуальности при этом не утратил. В англоязычной "Википедии" по сей день красуется статья о "российском вмешательстве в выборы 2016 года в США". На днях новый опрос компании Rasmussen показал, что за океаном "60% избирателей-демократов до сих пор думают, что кампания Трампа вступала в сговор с российскими властями для победы на выборах 2016 года".

Обама и его "шайка"

Меня это не удивляет: я давно убежден, что люди живы верой, а не фактами. Но теперь-то мы живем при втором пришествии Трампа во власть. Директором Национальной разведки США (DNI) в его нынешнем кабинете служит Тулси Габбард — перебежчица от демократов, непримиримая к козням своих бывших товарищей по партии. И первым делом она, конечно, постаралась досконально разобраться в тех из этих козней, которые прямо били по ее нынешнему шефу.

Тот на днях сам публично и подробно рассказал, что Габбард ему докладывает. На встрече с журналистами 22 июля его спросили о новых поворотах в резонансном деле ныне покойного бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейна, а хозяин Белого дома в ответ заметил, что та давняя грязная история — "тоже своего рода охота на ведьм", но вникать прессе надо бы не в нее, а в то, что "президент Обама абсолютно точно попался", то есть уличен в "попытке подстроить итоги выборов", и что это должно иметь "самые суровые последствия".

Собранные Габбард улики уже переданы в Минюст, выполняющий в США и функции Генеральной прокуратуры. На вопрос о том, против кого, на его взгляд, должны быть направлены дальнейшие усилия этого ведомства, Трамп ответил недвусмысленно: "Главарем шайки был президент Обама — Барак Хусейн Обама". И язвительно уточнил: "Слыхали о таком?"

"Послушайте, он виновен, без вопросов, — продолжал Трамп. — Это была госизмена (treason), можно и по-другому как угодно называть. Они пытались украсть выборы… Делали вещи, которых прежде и вообразить-то никто не мог! В общем, президент Обама — это была его концепция, его идея. Но ему помогала и фальшивая Хиллари Клинтон. Фальшивая, как трехдолларовая банкнота!"

Как хотите, а я на этом месте стенограммы запнулся и вспомнил сцену допроса Маньки Облигации из нашего культового фильма с Владимиром Высоцким в роли Глеба Жеглова "Место встречи изменить нельзя". Трамп, кстати, добавил по поводу Хиллари, что в свое время "спустил ее с крючка". Сказал приближенным: мол, "давайте не станем заходить слишком далеко, это все же бывшая жена президента" (так в оригинале; правильно, конечно — жена бывшего президента).

По его словам, он и по сей день не жалеет о том решении. "Но теперь — после того, что они творили со мной, пора начинать! — продолжал хозяин Белого дома. — Правильно ли это, нет ли, но пора браться за [преследование] людей (go after people)".

Кстати, людей в этом контексте он называл многих: от "сонного Джо" Байдена, сначала вице-президента при Обаме, а потом и президента США, до бывшей помощницы Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс. В этом же ряду оказались и другие отставные силовики: Джеймс Коми из ФБР, экс-DNI Джеймс Клэппер, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. "Все они здесь были, в этой самой комнате", — сказал Трамп журналистам, имея в виду собственный рабочий кабинет.

"Подтасовка на подтасовке"

В тон начальству комментирует ситуацию и сама Габбард. Представляя 23 июля на пресс-брифинге очередную порцию рассекреченных документов, она расценила их как свидетельство "предательского заговора" против народа, государства и законно избранного президента США со стороны прежней администрации. А на вопрос о том, есть ли основания подозревать лично Обаму в нарушении закона, ответила: "Собираемые и обнародуемые нами улики прямо указывают на то, что президент Обама возглавлял фабрикацию" заведомо ложного разведдоклада. Доказательства, по ее словам, "многочисленны" и "неопровержимы".

Между прочим, в Минюсте США уже объявлено о создании "ударной рабочей группы" (Strike Force) для оценки полученных от DNI сведений и выработки "потенциальных новых юридических шагов" на их основе. А в Сенате США республиканцы требуют назначения нового спецпрокурора.

Хотя действия свиты Трампа меркнут на фоне его собственных оценок. Он же прямо и публично говорит о своих политических противниках: "Они пытались подтасовать выборы [2016 года] и попались. Потом подтасовали [еще и] выборы 2020 года. А поскольку я знал, что выиграл те выборы с большим отрывом, то пошел и на третьи, и тут уже победил безоговорочно". Вот вам отзыв об избирательной системе США из первых рук — от президента страны. Куда уж выше и яснее!

В концовке своего саморазоблачительного для США монолога американский лидер заявил: "Никогда ничего подобного не бывало в нашей стране!" А мне сразу вспомнилась бессмертная фраза нашего Виктора Черномырдина: "Никогда такого не было — и вот опять!"

"Третий акт" скандальной пьесы

Могут ли действующие власти в Вашингтоне реально прижать к ногтю виновников "Руссогейта"?

Мнения расходятся — причем опять же по вере, если не по партийной принадлежности комментаторов. Роджер Кимболл, издатель и главный редактор консервативного нью-йоркского ежемесячника The New Criterion, гордо подчеркивает, что изначально считал осаду президента-республиканца "величайшим политическим скандалом в истории американской республики". Он, кстати, напоминает, что эта осада не ограничивалась только юридическими нападками, включая "91 случай предъявления обвинений". Доходило до крайностей: "Когда все это не сработало, [Трампа] пытались убить".

Но теперь, по мнению публициста, в пьесе "наступил третий акт". "Я сознаю, что в этой кампании против Трампа, которая была также и кампанией против американских избирателей, весь наш опыт говорит в пользу того, что все кончится пустопорожней болтовней, а не судами, — пишет Кимболл. — Но все же подозреваю: те, кому хотелось бы увидеть, как люди вроде Джона Бреннана примеряют оранжевые [арестантские] робы, не будут разочарованы".

Кто что маскирует?

Имя названо не наобум. Со слов Габбард и из публикаций СМИ известно, что именно Бреннан настоял на сохранении в разведдокладе "ключевого вывода" о вмешательстве России в выборы в США на стороне Трампа, хотя кадровые разведчики доказывали, что для такого заключения нет никаких оснований.

Между прочим, Бреннан и теперь убежден, что ему все сойдет с рук. На днях в интервью либеральному телеканалу MSNBC он заявил, что Габбард напоминает ему "третьесортную юристку, понимающую, что ей нечем защищать своего клиента, и составляющую абсурдное резюме, смехотворность которого самоочевидна". Публикация озаглавлена "Бреннан: "смехотворные" утверждения Габбард предназначены для соцсетей и в суде не устоят". То есть судебная перспектива все-таки допускается.

Параллельно вся политтусовка Демпартии США и близких к ней СМИ общим хором утверждает, будто с помощью "Руссогейта" Белый дом и сам Трамп просто отвлекают внимание от упомянутой выше истории с Эпштейном, к которой действующий президент США якобы причастен. А сама как раз изо всех сил выпячивает эту историю, заслоняя ею подтасовку разведданных. В общем, каждый маскирует свое?

Хотя у версии с Эпштейном концы с концами не сходятся. По свидетельству того же MSNBC, именно первая "администрация Трампа отдала под следствие, арест и суд ныне покойного миллионера-педофила" в 2019 году. И теперь Трамп не возражает против дальнейшего разбирательства. Что они с одиозным растлителем малолетних были знакомы, никто не отрицает, но этого к делу не пришьешь. С тем вся верхушка англосаксонского мира якшалась.

Есть и еще один любопытный нюанс. В 2024 году Верховный суд США постановил, что у Трампа как бывшего на тот момент президента США сохранялся иммунитет от судебного преследования. Теперь либералы упирают на то, что такая же привилегия должна быть и у Обамы. Трамп пожимает плечами: мол, иммунитет может помочь Обаме, но не его бывшим подчиненным.

Символ веры…

Я спросил в Москве у знающих людей, мнению которых привык доверять, чего они ждут в сложившейся ситуации. Один сказал, что весь пар уйдет в свисток и в крайнем случае Обаме предъявят какие-то обвинения, но Трамп сам же его и помилует.

Другой принялся язвить на ту же тему: дескать, Обаму надо для начала лишить Нобелевской премии, о которой мечтает и Трамп. А если помиловать — то непременно с помощью автопера (устройство для воспроизводства факсимиле президентской подписи на документах), как делалось, по убеждению трампистов, в годы бесславного правления Байдена. В общем, понятно было, что в подобную перспективу развития событий собеседник не верит.

Мой знакомый в Вашингтоне тоже сказал, что "ничего не будет", поскольку "никому не нужен опасный прецедент". И напомнил известную фразу: "Что президент делает, то и законно", — приписываемую бывшему советнику Ричарда Никсона Джону Эрлихману.

Тем не менее сам я склонен принимать нынешний "разбор полетов" вокруг "Руссогейта" вполне серьезно. Напомню, что "Уотергейт", к которому восходит название и этого, и множества других политических скандалов за последние полвека американской истории, был для нее моментом как величайшего позора, так и своего рода торжества. С одной стороны, президента Никсона уличили тогда в причастности к нарушению закона; с другой, тот вынужден был из-за этого отказаться от верховной власти — потому что в конституционной республике никто не стоит выше закона.

Верховенство права — символ веры Америки, краеугольный камень всей ее политической системы. Как раз поэтому я считаю, что сейчас перед ней судьбоносный выбор; отсюда же и ажиотаж в СМИ. Если Обама и иже с ним получат по заслугам, кредо будет подтверждено; страна и народ будут вправе собой гордиться. Если же выйдут сухими из воды — станет ясно, что гордиться нечем.

…и незавидный выбор

И тогда окажется, что прав был Владимир Путин, который еще в 2013 году — на фоне разоблачения американским диссидентом Эдвардом Сноуденом программ слежки США за собственными союзниками, включая перехват телефонных разговоров тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель, — сказал об Обаме: "Я ему завидую. Завидую, потому что он может это сделать, и ему за это ничего не будет".

Уже тогда Америке, по сути, нечего было возразить на эти слова. А теперь получается, что ей надо либо публично отречься от своих святынь, либо у всех на глазах — в судебном заседании — застирать самое грязное свое политической белье.

Незавидный, надо сказать, выбор. Как вы думаете, что она предпочтет? Мне бы хотелось думать, что принципы. Но я в этом совсем не уверен.