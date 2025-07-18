А что на самом деле? 2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет мытье рук самым простым способом обезопасить свое здоровье. Специалисты Роспотребнадзора дают подробные рекомендации по соблюдению базовой гигиены. Так, мыть руки необходимо перед приготовлением пищи, до и после еды, перед нанесением макияжа и надеванием контактных линз, а также перед любыми медицинскими манипуляциями и прикосновениями к поврежденной коже. Кроме того, обработка рук требуется после уборки, занятий спортом, контактов с домашними и любыми другими животными. Обязательно мыть руки и после чихания или кашля, посещения общественных мест и туалета, контакта с купюрами и монетами, поездок в общественном транспорте, работы за компьютером. Словом, споласкивать руки водой с мылом необходимо до и после большинства ежедневных занятий.

Эффективной считается обработка рук в течение минимум 20 сек. с мытьем не только ладоней, но и тыльной стороны руки, кистей, всех пальцев и вокруг ногтей. При этом специалисты подчеркивают, что для ежедневного использования достаточно обычного жидкого или кускового мыла. Чрезмерно частое мытье рук может привести к сухости и шелушению и противопоказано людям, имеющим кожные заболевания, предупреждает врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов. "На нашей коже есть липидный барьер (верхний защитный слой — прим. ТАСС) и микробиом. Микробиом — это бактерии, вирусы и грибки, которые живут на поверхности нашей кожи. Именно они поддерживают равновесие среды и не позволяют проникать другим бактериям, а также метаболизируют избыток кожного сала и все, что мы выделяем с потом и что оседает на поверхности. Когда мы моем руки слишком часто, мы смываем и весь микробиом, и весь липидный барьер. Кожа начинает сохнуть, а на сухой коже микробиому сложно жить, поэтому возникает ксероз — это состояние сухости и шелушения кожи. Если у человека нет экземы, псориаза и других кожных заболеваний, то ничего страшного в частом мытье рук нет. Но если у человека сухая, склонная к раздражению кожа или имеются заболевания, то они могут обостряться", — разъясняет специалист, добавляя, что слишком часто мыть руки не так опасно, как все тело.

Антибактериальные моющие средства лучше не применять регулярно, поскольку они сушат кожу и могут вызвать устойчивость микробов к антибиотикам. "После пандемии антибактериальное мыло и антисептики льются рекой. Оказалось, что с гигиеной можно перестараться, но речь не про страшные болезни и онкологию, — говорит Александра Жуковская, педиатр клиники DocDeti. — Дело в том, что постоянное мытье рук сушит кожу и провоцирует раздражение. Бесконтрольное использование антисептиков нарушает местный микробиом, а полезные бактерии и микроорганизмы нужно беречь, они делают кожу прочнее и здоровее". Отказываться от базовой гигиены не стоит, подчеркивает Жуковская, ведь чаще всего мы болеем именно из-за грязных рук: через них передается большинство респираторных и кишечных инфекций. "Тут нужна золотая середина: мыть руки после прогулки, туалета и перед едой — всегда хорошая идея", — заключает врач.

Утверждения о связи базовой гигиены и онкологии не находят подтверждения в научной и медицинской литературе. Зарубежные онкологи, лечащие злокачественные опухоли кожи (меланому), допускают, что слишком частое мытье рук может быть одним из факторов риска. Однако никаких исследований, доказывающих эту связь, нет. Основной причиной меланомы считается генетическая предрасположенность и особенности воздействия УФ-лучей на организм конкретного человека.

Навязчивое мытье рук может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства, говорит врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков. "Есть люди, которые моют руки буквально после каждого контакта, после каждого прикосновения к предметам обихода, и это случается 10, 20, 30 раз в день. Мыть руки нужно по мере их загрязнения, и делать это лучше всего обычным мылом", — поясняет специалист. А в летний сезон следует уделить особое внимание приготовлению еды. "Нужно обязательно мыть фрукты и овощи. Можно использовать специальные средства, предназначенные для очищения овощей и фруктов, а также не забывать убирать продукты питания в холодильник", — рекомендует Андрей Поздняков.