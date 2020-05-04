Трамп полагает, что КНР вовремя не приняла меры для борьбы с распространением коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что власти Китая не приняли своевременных мер для предотвращения распространения нового коронавируса. Вашингтон намерен выяснить, чем это было обусловлено.

В воскресенье в эфире телеканала Fox News Трамп отметил, говоря о вирусе: "Он пришел из Китая. Его должны были сразу остановить. Они предпочли этого не делать, или что-то произошло. Дело либо в некомпетентности, либо <...> По какой-то причине они этого не сделали". "Нам придется выяснить, какой была эта причина", - подчеркнул Трамп.

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. Помпео ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.