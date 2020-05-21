Конгрессмен заявил, что Договор по открытому небу стимулирует сотрудничество США и РФ

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Договор по открытому небу (ДОН) призван стимулировать сотрудничество и укреплять доверие между США, Россией и остальными его участниками. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении председателя двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинской комиссии) при Конгрессе США в Вашингтоне Элси Хейстингс (демократ от штата Флорида).

"Договор по открытому небу призван повысить прозрачность, укрепить доверие и стимулировать сотрудничество между США, Россией и 32 другими государствами-участниками (включая большую часть Европы, а также таких партнеров, как Украина и Грузия), позволяя невооруженным авиационным средствам наблюдения совершать полеты над их территориями для наблюдения за военными силами и действиями", - рассказал законодатель.

"Договор по открытому небу на протяжении десятилетий поддерживал трансатлантическую безопасность и всегда пользовался поддержкой обеих [американских] партий именно благодаря своему вкладу в нашу безопасность, а также вкладу наших союзников и партнеров, - продолжил демократ. - Идеологическая оппозиция администрации [президента США Дональда] Трампа соглашениям о контроле над вооружениями подрывает прозрачность и возможность прогнозирования в Европе в то время, когда американское лидерство необходимо больше всего".

Хейстингс призвал правительство пересмотреть свое решение, а также работать с Конгрессом, союзниками и партнерами "над обеспечением скорейшего продления" российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США в связи с Договором по открытому небу, которые ранее уже высказывались.