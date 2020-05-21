МИД ФРГ "очень сожалеет" о намерении США выйти из Договора по открытому небу

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Германия сожалеет в связи с объявлением США выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил в четверг вечером глава МИД ФРГ Хайко Маас в Берлине.

"Я очень сожалею в связи с объявлением правительства США о желании выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Этот договор является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями, - сказал Маас. - Мы видим, что в последние годы действительно были сложности на стороне России при выполнении этого договора. С нашей перспективы это не оправдывает выхода [из него]. Это я постоянно давал понять в том числе госсекретарю Помпео совместно с моими коллегами из Франции, Польши и Великобритании".

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.