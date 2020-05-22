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Выход США из Договора по открытому небу

Эксперт: США решением выйти из работающего ДОН бросили своих союзников в Европе

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США своим решением о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) "бросила своих европейских союзников". Такое мнение высказала в четверг журналу Newsweek бывший заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.

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"Назначение этих облетов состоит в том, чтобы предотвратить войну", - констатировала она. "Эти учения призваны укреплять взаимное доверие наших европейских союзников, которые полагаются на эти облеты, чтобы знать, чем занимаются россияне в отсутствие доступа к спутниковым технологиям", - продолжала Фаркас.

Бывший официальный представитель госдепартамента США Александра Белл в беседе с журналом указала на то, что ДОН "изначально не был предназначен" для урегулирования вопроса сохранения и дальнейшего использования результатов наблюдения за военной деятельностью стран - участниц договора. По мнению Белл, данный вопрос, вызвавший опасения госсекретаря США Майкла Помпео, следует согласовывать по дипломатическим каналам.

"Эйзенхауэр (34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр - прим. ТАСС) предложил это с целью продемонстрировать полную прозрачность в наших действиях. Если администрация президента Трампа обеспокоена тем, что россияне каким-то образом создают проблемы, используя информацию, собранную во время облетов в рамках ДОН, то для обсуждения этого предусмотрен конкретный форум", - напомнила Белл.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдВыход США из Договора по открытому небу
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