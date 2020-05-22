Эксперт: США решением выйти из работающего ДОН бросили своих союзников в Европе

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США своим решением о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) "бросила своих европейских союзников". Такое мнение высказала в четверг журналу Newsweek бывший заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.

"Назначение этих облетов состоит в том, чтобы предотвратить войну", - констатировала она. "Эти учения призваны укреплять взаимное доверие наших европейских союзников, которые полагаются на эти облеты, чтобы знать, чем занимаются россияне в отсутствие доступа к спутниковым технологиям", - продолжала Фаркас.

Бывший официальный представитель госдепартамента США Александра Белл в беседе с журналом указала на то, что ДОН "изначально не был предназначен" для урегулирования вопроса сохранения и дальнейшего использования результатов наблюдения за военной деятельностью стран - участниц договора. По мнению Белл, данный вопрос, вызвавший опасения госсекретаря США Майкла Помпео, следует согласовывать по дипломатическим каналам.

"Эйзенхауэр (34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр - прим. ТАСС) предложил это с целью продемонстрировать полную прозрачность в наших действиях. Если администрация президента Трампа обеспокоена тем, что россияне каким-то образом создают проблемы, используя информацию, собранную во время облетов в рамках ДОН, то для обсуждения этого предусмотрен конкретный форум", - напомнила Белл.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.