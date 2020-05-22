Эксперт: США систематически рушат соглашения по контролю над вооружениями

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Решение США о выходе из Договора по открытому небу представляет собой еще один пример того, как администрация Трампа систематически рушит соглашения в области контроля над вооружениями. Как сообщила в четверг телекомпания CNN , такое мнение высказал директор неправительственной "Группы по ядерному кризису" (Nuclear Crisis Group) Йон Волфстал.

Договор по открытому небу, отметил он, "это один из документов, призванных обеспечивать стабильность и предсказуемость в Европе". "Трамп и его советники систематически разрушали эти соглашения, ссылаясь, в частности, на несоблюдение их Россией, - продолжал он. - Однако если посмотреть на подход Трампа к этим проблемам, то он состоит в том, чтобы разрушить все полностью и ничего не создавать взамен и временами трудно вообще что-либо создать взамен".

"Все это - результат пренебрежения к доказавшим свою эффективность механизмам, обеспечивавшим интересы как США, так и их союзников", - добавил он, напомнив о том, что информация, полученная в ходе каждого из полетов в рамках Договора по открытому небу, предоставляется всем участникам соглашения. "Во всех случаях, когда Россия проводила полеты над нашей территорией, мы получали эту информацию", - пояснил эксперт.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.