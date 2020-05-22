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Выход США из Договора по открытому небу

Эксперт: США систематически рушат соглашения по контролю над вооружениями

Ранее американская сторона заявила, что Россия якобы нарушила Договор по открытому небу

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Решение США о выходе из Договора по открытому небу представляет собой еще один пример того, как администрация Трампа систематически рушит соглашения в области контроля над вооружениями. Как сообщила в четверг телекомпания CNN, такое мнение высказал директор неправительственной "Группы по ядерному кризису" (Nuclear Crisis Group) Йон Волфстал.

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Договор по открытому небу, отметил он, "это один из документов, призванных обеспечивать стабильность и предсказуемость в Европе". "Трамп и его советники систематически разрушали эти соглашения, ссылаясь, в частности, на несоблюдение их Россией, - продолжал он. - Однако если посмотреть на подход Трампа к этим проблемам, то он состоит в том, чтобы разрушить все полностью и ничего не создавать взамен и временами трудно вообще что-либо создать взамен".

"Все это - результат пренебрежения к доказавшим свою эффективность механизмам, обеспечивавшим интересы как США, так и их союзников", - добавил он, напомнив о том, что информация, полученная в ходе каждого из полетов в рамках Договора по открытому небу, предоставляется всем участникам соглашения. "Во всех случаях, когда Россия проводила полеты над нашей территорией, мы получали эту информацию", - пояснил эксперт.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Теги
СШАРоссияВыход США из Договора по открытому небу
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