{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу

США после выхода из ДОН изучат варианты предоставления союзникам необходимых им данных

Решение о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу вступит в силу через шесть месяцев

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) изучат альтернативные варианты предоставления информации союзникам. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Пентагона.

На эту тему
Договор по открытому небу. Досье

"США находятся в тесной коммуникации с нашими союзниками и партнерами относительно обзора соглашения, мы будем изучать варианты предоставления дополнительных продуктов [фото- и видео-] съемки для уменьшения любых пробелов, которые могут возникнуть в результате этого выхода [из договора]", - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Теги
СШАВыход США из Договора по открытому небу
Гибель саудовского журналиста в Турции
Семья Хашкаджи простила виновных в убийстве журналиста
Джамаль Хашкаджи был убит в 2018 году
Читать полностью