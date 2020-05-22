США после выхода из ДОН изучат варианты предоставления союзникам необходимых им данных

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) изучат альтернативные варианты предоставления информации союзникам. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Пентагона.

"США находятся в тесной коммуникации с нашими союзниками и партнерами относительно обзора соглашения, мы будем изучать варианты предоставления дополнительных продуктов [фото- и видео-] съемки для уменьшения любых пробелов, которые могут возникнуть в результате этого выхода [из договора]", - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.