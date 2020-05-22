Семья Хашкаджи простила виновных в убийстве журналиста

ТАСС, 22 мая. Семья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который был убит в октябре 2018 года в генконсульстве своей страны в Стамбуле, заявила, что прощает виновных в данном преступлении. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на официальной странице сына журналиста Салаха в Twitter .

"В эту добродетельную ночь этого священного месяца [рамадана] <..> мы, сыновья Джамаля Хашкаджи, прощаем тех, кто убил нашего отца", - говорится в тексте

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где писал для газеты The Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. В декабре прошлого года в Саудовской Аравии пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек. 25 марта прокуратура Стамбула подготовила судебный иск в отношении 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи. Она требует их пожизненного заключения.