Госдеп: США перед принятием решения о выходе из ДОН консультировались с союзниками

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) было принято по итогам длительной оценки соглашения, в ходе которой Вашингтон консультировался со своими союзниками. Об этом помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд сообщил журналистам в четверг во время телефонного брифинга, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Это [решение] - кульминация многомесячного обзора, несколько месяцев, я думаю, около восьми или вроде того, который включал тесные [контакты] и непрерывные дискуссии и консультации с нашими союзниками и партнерами по ДОН. Мы неоднократно запрашивали их мнения <...>, в том числе в виде письменного опросника, который мы направляли им, чтобы убедиться в том, что поднят максимально полный круг вопросов", - сказал Форд.

"Я могу заверить вас, что они не стеснялись в предоставлении нам своих идей, и мы очень благодарны за время и усилия, которые столь многие из них потратили, делясь с нами своими мыслями в ходе этих консультаций", - добавил помощник госсекретаря США.