Впервые без двухпартийной поддержки. В США вступает в должность новый глава нацразведки

Знаменательно также, что утверждения на своем посту новый DNI добился лишь со второго захода. Исходно Трамп номинировал его еще прошлым летом, но тогда ему пришлось взять самоотвод, в частности, из-за обвинений в том, что он будто преувеличивал свои заслуги в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией в бытность федеральным прокурором.

21 мая Сенат США утвердил назначение Рэтклиффа 49 голосами против 44. Голоса разделились по партийной принадлежности, сенаторы-демократы выступали против. Прежде никогда еще верхняя палата Конгресса не отказывала директору национальной разведки в двухпартийной поддержке.

26 мая на пост директора национальной разведки (DNI) заступает 54-летний техасец Джон Рэтклифф, который до прошлой пятницы представлял один из избирательных округов своего штата в Конгрессе США и твердо отстаивал там линию Республиканской партии и ее лидера, президента страны Дональда Трампа. Во главе нацразведки он сменяет Ричарда Гренелла, который исполнял обязанности директора с мая нынешнего года, числясь по совместительству еще и послом США в Германии.

С другой стороны, и теперь сенатская оппозиция могла бы при желании создать массу процедурных препятствий утверждению его кандидатуры. Тот факт, что она этого не сделала, по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что Рэтклифф для демократов все же более приемлем, нежели Гренелл.

На чем основан такой расчет, теперь уже никто не считает нужным уточнять. Помимо необычного совмещения постов Гренелл известен в основном тем, что он - первый открытый гей на посту кабинетного уровня в США. Кстати, по сообщениям печати, он уже уведомил Белый дом, что не только уйдет из разведки, но и сложит с себя обязанности посла.

Претензии оппозиции к обоим политикам формально объяснялись сомнениями в их профессиональной компетентности. Ни тот ни другой в разведке прежде не служили. А аппарат DNI изначально создавался после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне в качестве своего рода административной надстройки, призванной координировать работу всех 16 учреждений и ведомств разведсообщества США и представительствовать за них перед Белым домом. В частности, директор отвечает за подготовку ежедневных разведсводок для президента страны.

Подозрения в чрезмерной лояльности Трампу

Но на самом деле всем изначально было ясно, что суть претензий и к Рэтклиффу, и к Гренеллу - политическая. Попросту говоря, обоих подозревают в чрезмерной лояльности лично Трампу.

Партия власти, естественно, отметает подобные подозрения. "Джон Рэтклифф будет возглавлять разведсообщество при отражении угроз со стороны великих держав, государств-изгоев и террористов, он позаботится о том, чтобы на этой работе не лежал отпечаток политической предвзятости", - заявил на слушаниях по кандидатуре нового DNI лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Но оппозицию это, конечно, не убедило. Сенатор Чак Шумер, лидер демократического меньшинства, сказал, что Рэтклифф не развеял сомнений ни в своем профессионализме, ни в отсутствии ангажированности и способности противостоять политическому нажиму.

Законодатель подчеркнул, что пост DNI "требует безупречной честности", а также "обширного опыта, независимости и несгибаемости, позволяющей говорить властям правду". По мнению Шумера, "Рэтклифф, к сожалению, и близко не соответствует столь высоким требованиям".

О России - с оглядкой

Особую тревогу у демократов, по свидетельству техасской газеты Dallas Morning News, вызывает отказ назначенца "подтвердить свою веру в то, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года для содействия победе Трампа". Это "единодушное суждение разведсообщества, которое ему теперь предстоит возглавить, но щекотливая тема для президента" страны, пишет издание.

На самом деле этот комментарий требует уточнения. Во-первых, доклад с обвинениями в адрес России готовился не всем разведсообществом США, а лишь его ведущими организациями, и уже в силу этого выводы не были "единодушными".

Во-вторых, Рэтклифф действительно всегда твердо поддерживал Трампа в противостоянии оппозиции, которая, по убеждению президента США, под предлогом его мнимого "сговора" с Россией развернула против него политическую "охоту на ведьм" - по сути для обнуления итогов выборов 2016 года. Но на собственных номинационных слушаниях техасец высказывался на эту тему весьма осмотрительно.

Например, он сказал влиятельному сенатору-демократу Марку Уорнеру, требовавшему от него подтверждения "веры в российское вмешательство", что "не оспаривает выводов" своих коллег-законодателей. И главный из этих выводов, на его взгляд, заключается в том, что "хотя Россия продолжает сеять раздоры, ей не удается менять ход или итоги голосования" в США. Рэтклифф подтвердил свою приверженность "заботе о том, чтобы подобного не случалось и в будущем".

На самом деле еще месяца три назад республиканец публично говорил, что если кто и способствует "распространению российской пропаганды" в США, так это сама оппозиция, раздувающая вокруг этой темы шумиху, в том числе и с помощью целенаправленных и выборочных "утечек" служебной информации. Но на слушаниях он поводов для придирок к себе не давал. Даже такая известная и влиятельная среди демократов фигура, как Джейн Харман, в прошлом член Конгресса, а ныне президент Вильсоновского центра в Вашингтоне, публично признала, что в ходе своего "тянущего на Оскар" выступления он "говорил по большей части правильные вещи и разве что прямо не открещивался от президента" Трампа.

Без оглядки на Белый дом

Тем не менее заведомо ясно, что Рэтклифф во главе разведки США не сможет не оглядываться на Белый дом при решении вопросов. А сам Белый дом сейчас, конечно, озабочен прежде всего тем, как повысить шансы действующего президента на переизбрание на ноябрьских всеобщих выборах.

Все, естественно, понимают, что позиции американских избирателей будут зависеть в первую очередь от того, насколько успешно Америка будет выходить из пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса. Но в ход будут идти и другие козыри из предвыборной колоды. Один из таких козырей для Трампа - так называемый "Обамагейт", то есть попытка доказать, что руководство прежней демократической администрации президента Барака Обамы сознательно и незаконно устраивало травлю избранного президента-республиканца.

В итоге теперь уже демократы возмущаются "охотой на ведьм" против их вероятного кандидата в президенты Джозефа Байдена, в том числе в связи утверждениями о причастности к коррупции на Украине.

Чем все это обернется в ноябре, пока предсказывать никто не берется. Но понятно, что позиция силовых ведомств, включая и разведку, достаточно важна. Как ясно и то, что президент имеет полное право проводить в этих ведомствах кадровую политику по своему усмотрению.



Андрей Шитов