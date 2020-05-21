Биография Джона Рэтклиффа

ТАСС-ДОСЬЕ: 21 мая 2020 года Сенат Конгресса США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру конгрессмена-республиканца (от штата Техас) Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки страны, который координирует деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств. В ближайшее время Рэтклифф будет приведен к присяге.

Происхождение и образование

Джон Рэтклифф родился 20 октября 1965 года в пригороде Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье школьных учителей, он младший из шести детей.

В 1987 году окончил Университет Нотр-Дама (штат Индиана), получив степень бакалавра в области госуправления, в 1989 году - школу права Южного методистского университета в Далласе (штат Техас). Специализировался в области гражданского права.

Профессиональная деятельность

После окончания вуза занимался адвокатской практикой. В 2000 году стал партнером в юридической фирме Tucker & Ratcliffe LLP. Преподавал в различных вузах, включая Уэслианский университет (штат Техас).

В 2004 году был избран мэром города Хит (штат Техас), впоследствии переизбирался и занимал этот пост до 2012 года. Одновременно в 2004-2007 годах возглавлял Управление по борьбе с терроризмом в Восточном округе Техаса, в 2007-2008 годах был исполняющим обязанности прокурора в Восточном округе Техаса.

В 2008 году Рэтклифф стал партнером в юридической фирме Ashcroft, Sutton, Ratcliffe. В 2012 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни.

В Конгрессе

В 2014 году Джон Рэтклифф был избран в Палату представителей от Республиканской партии, представляет штат Техас. Занял должность в январе 2015 г.ода Переизбирался в 2016 году и в 2018 году. Член юридического комитета, а также комитетов по разведке, внутренней безопасности, этике. В 2015-2016 годах был председателем подкомитета по кибербезопасности и защите инфраструктуры при комитете по внутренней безопасности. Участвовал в разработке десятков законопроектов, в том числе о мошенничестве и злоупотреблениях в федеральных агентствах, по кибербезопасности и о партнерстве с Израилем. Выступал за отмену ограничений на передачу Министерством обороны военной техники правоохранительным органам, принятых при администрации Барака Обамы (сняты указом президента Трампа в 2017 году). Критиковал деятельность спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование в отношении людей из предвыборного штаба и ближайшего окружения Дональда Трампа, обвинял Мюллера в превышении полномочий и политической ангажированности.

Выдвижение на пост директора Нацразведки

Впервые о намерении назначить Рэтклиффа главой разведки Дональд Трамп сообщил 28 июля 2019 года. Однако через несколько дней Рэтклифф отказался от этого предложения. Причиной этого, по словам Трампа, стали "несправедливые нападки СМИ". Тогда многие издания обратили внимание на то, что Рэтклифф несколько преувеличил свои профессиональные достижения на посту руководителя Управления по борьбе с терроризмом в Восточном округе Техаса в своей официальной биографии, и выразили опасения, что он не обладает необходимой квалификацией для занятия этой должности.

28 февраля 2020 года Дональд Трамп вновь выдвинул Рэтклиффа на этот пост, назвав его "потрясающим и очень талантливым человеком". 21 мая кандидатуру Рэтклиффа поддержали 49 сенаторов, 44 законодателя высказались против.

Личные сведения

Джон Рэтклифф женат, в семье две дочери.