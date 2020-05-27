В МИД Грузии заявили о готовности пригласить в лабораторию Лугара российских экспертов

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Грузии готовы пригласить экспертов из РФ для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара, но лишь в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД республики.

"Грузия как ответственный член Конвенции о запрещении биологического оружия была готова ранее и готова в будущем принять компетентных российских экспертов, у которых есть доступ к инфраструктуре лаборатории соответствующей безопасности, однако указанный визит может осуществиться лишь в соответствии с механизмом в рамках конвенции", - сказано в заявлении. В нем подчеркивается, что российских экспертов не примут лишь в одностороннем порядке.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявляют, что лаборатория Лугара полностью принадлежит Грузии. "Центр Лугара со всем своим оборудованием полностью передан в собственность правительства Грузии, а с 2018 года центр Лугара и лабораторная сеть полностью финансируются правительством Грузии. Структурно центр Лугара является подразделением Центра по контролю над заболеваниями и входит в состав Министерства здравоохранения Грузии", - сказано в заявлении.

По данным МИД, все исследования в лаборатории ведутся лишь при координации компетентных ведомств Грузии. "Американские партнеры не играют никакой роли, и у них нет функции в разработке задач центра. Более того, у них нет возможности независимо проводить какие-либо исследования", - подчеркнули в министерстве.

МИД РФ во вторник распространил комментарий, в котором говорится, что Россия ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у Соединенных Штатов документы о деятельности лаборатории.