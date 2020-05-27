Канадский суд принял решение продолжить слушания об экстрадиции финдиректора Huawei

ОТТАВА, 27 мая. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) канадской провинции Британская Колумбия принял решение продолжить дальнейшие слушания об экстрадиции из Канады в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом говорится в заявлении помощницы главного судьи ВС Хизер Холмс, опубликованном в среду на сайте суда.

Таким образом, суд принял аргументы стороны обвинения, которая утверждала, что при задержании Мэн Ваньчжоу в Ванкувере в декабре 2018 года не был нарушен договор с США об экстрадиции.

В среду суд должен был огласить решение по вопросу соблюдения так называемого принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Согласно ему, для экстрадиции финдиректора нужно, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением как в США, так и в Канаде.

В решении Холмс говорится, что, в частности, защита указывала на то, что в случае Мэн Ваньчжоу речь идет только о нарушении финдиректором американских санкций в отношении Ирана, а не о мошенничестве, поэтому и экстрадиция невозможна. Сторона обвинения, напротив, убеждена, что Мэн Ваньчжоу следует экстрадировать из Канады в США в связи с мошенничеством, а не из-за нарушения антииранских санкций Вашингтона.

Холмс указала на то, что финдиректор, в частности, сообщала заведомо неверные сведения американским банкам, с которыми работала Huawei, а это является мошенничеством, согласно законам Канады.

"Я делаю вывод о том, что с точки зрения права требование закона о соблюдении принципа двойной наказуемости соблюдено, - заключила судья. - Таким образом, заявление госпожи Мэн отклонено".

Первая фаза слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу завершилась в январе, после чего суд взял время на принятие решения о соблюдении принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Вторая часть слушаний должна начаться в июне, но более точных сроков пока не называлось.

В США обвинения в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также самой Мэн Ваньчжоу предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям финдиректору Huawei грозит в США до 20 лет тюрьмы.