МИД Канады назвал независимым решение суда по процессу экстрадиции финдиректора Huawei

ОТТАВА, 27 мая. /ТАСС/. Решение Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия о продолжении слушаний об экстрадиции финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу показывает независимость канадской судебной системы. Об этом говорится в среду в распространенном заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Канадская система действует независимо, и сегодняшнее решение по вопросу двойной наказуемости в процессе экстрадиции Мэн Ваньчжоу является независимым решением Верховного суда Британской Колумбии", - сказал он. Министр подчеркнул, что власти Канады продолжат "прозрачно" подходить к процессу экстрадиции финдиректора.

В то же время Шампань заявил, что Оттава намерена продолжать взаимодействие с Пекином "для решения наших двусторонних разногласий и сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес". Глава МИД также подчеркнул, что для правительства Канады остается приоритетом возвращение домой двух канадских граждан, которых, по мнению Оттавы, китайская сторона незаконно удерживает уже более 500 дней, и будет добиваться помилования для других канадцев, которым в Китае за различные преступления грозит смертная казнь.

В среду Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение продолжить слушания об экстрадиции финдиректора Huawei, так как все правовые аспекты при задержании Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года в Ванкувере по запросу США были соблюдены. Первая фаза слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу завершилась в январе, после чего суд взял время на принятие решения о соблюдении принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Вторая фаза слушаний назначена на 15 июня.