Reuters: Трамп не обсуждал с Моди по телефону ситуацию на границе с Китаем

ТАСС, 29 мая. Агентство Reuters выступило в пятницу с утверждением, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что он обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на границе между Китаем и Индией, не соответствуют действительности. По данным его источников в индийском правительстве, Моди не разговаривал с Трампом с 4 апреля, когда лидеры обсуждали применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин с целью борьбы с новым коронавирусом.

28 мая Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, подтвердил готовность быть посредником в урегулировании ситуации на границе между Китаем и Индией. Он также заявил, что общался по телефону с Моди, который был "не в очень хорошем настроении" из-за происходящего на границе с КНР.

"Недавних контактов между премьером Моди и президентом Трампом не было, - приводит Reuters слова источника. - Последний раз они разговаривали 4 апреля по поводу гидроксихлорохина".

Ситуация на границе Индии и Китая осложнилась после того, как 5-6 мая на линии фактического контроля в Ладакхе произошла драка военнослужащих двух стран, в результате которой пострадали около 100 человек с обеих сторон. Военные двух стран ведут переговоры о мерах по снижению напряженности, однако они пока не принесли успеха.