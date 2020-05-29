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Беспорядки в Миннесоте

Африканский союз осудил убийство афроамериканца в Миннесоте

Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат также настоятельно призвал власти США "активизировать свои усилия для обеспечения полной ликвидации всех форм дискриминации по признаку расы или этнического происхождения"

РАБАТ, 29 мая. /ТАСС/. Африканский союз (АС) решительно "осуждает убийство" в США сотрудниками правоохранительных органов афроамериканца Джорджа Флойда и выражает искренние соболезнования семье погибшего. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата.

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"Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат решительно осуждает убийство Джорджа Флойда в США сотрудниками правоохранительных органов и выражает искренние соболезнования семье погибшего, а также всем его родственникам", - отмечается в заявлении.

"Напоминая об исторической резолюции Организации африканского единства (ОАЕ) о расовой дискриминации в США, принятой главами африканских государств и правительств на первом заседании Ассамблеи ОАЕ, состоявшемся в Каире (Египет) 17-24 июля 1964 года, председатель Комиссии АС твердо подтверждает неприятие Африканским союзом продолжающейся дискриминационной практики в отношении чернокожих граждан США", - подчеркивается в тексте.

Махамат также настоятельно призвал власти США "активизировать свои усилия для обеспечения полной ликвидации всех форм дискриминации по признаку расы или этнического происхождения".

На текущей неделе в интернете была размещена видеозапись, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержание Флойда по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Прокуратура Миннесоты и ФБР параллельно ведут расследование в связи с произошедшим. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен разобраться в ситуации.

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