Африканский союз осудил убийство афроамериканца в Миннесоте

РАБАТ, 29 мая. /ТАСС/. Африканский союз (АС) решительно "осуждает убийство" в США сотрудниками правоохранительных органов афроамериканца Джорджа Флойда и выражает искренние соболезнования семье погибшего. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата.

"Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат решительно осуждает убийство Джорджа Флойда в США сотрудниками правоохранительных органов и выражает искренние соболезнования семье погибшего, а также всем его родственникам", - отмечается в заявлении.

"Напоминая об исторической резолюции Организации африканского единства (ОАЕ) о расовой дискриминации в США, принятой главами африканских государств и правительств на первом заседании Ассамблеи ОАЕ, состоявшемся в Каире (Египет) 17-24 июля 1964 года, председатель Комиссии АС твердо подтверждает неприятие Африканским союзом продолжающейся дискриминационной практики в отношении чернокожих граждан США", - подчеркивается в тексте.

Махамат также настоятельно призвал власти США "активизировать свои усилия для обеспечения полной ликвидации всех форм дискриминации по признаку расы или этнического происхождения".

На текущей неделе в интернете была размещена видеозапись, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержание Флойда по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Прокуратура Миннесоты и ФБР параллельно ведут расследование в связи с произошедшим. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен разобраться в ситуации.