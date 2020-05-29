Трамп и Джонсон заявили, что законопроект о нацбезопасности подорвет автономию Гонконга

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что готовящийся в Китае законопроект о национальной безопасности на территории Гонконга грозит подрывом автономии этого специального административного района КНР. Об этом сообщили в пятницу в канцелярии британского премьера по итогам его телефонного разговора с американским лидером.

"Лидеры заявили о том, что планы Китая ввести на территории Гонконга закон о национальной безопасности противоречит обязательствам КНР по Объединенной совместной китайско-британской декларации [по вопросу передачи Гонконга] и грозят подорвать принцип "одна страна, две системы" и автономию Гонконга", - говорится в сообщении.

Трамп и Джонсон обсудили также тему международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и важность проведения в июне саммита G7, "по возможности в очном формате". Обсуждались темы сотрудничества двух стран "в сфере обеспечения телекоммуникационной безопасности" и готовящееся соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

Джонсон также пригласил Трампа принять участие в работе третьего Глобального саммита по вакцинам, который Великобритания организует 4 июня в онлайн-формате. Приглашения от главы британского правительства получили и лидеры других стран, в том числе президент России Владимир Путин.

Резолюция и реакция на нее

Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга, который, с точки зрения китайских властей, позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что та не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.

Накануне Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты в совместном заявлении выразили глубокую обеспокоенность по поводу решения Пекина разработать упомянутый законопроект и призвали правительство Китая "к сотрудничеству с администрацией и народом Гонконга с целью найти взаимоприемлемое решение, которое будет соответствовать международным обязательствам Китая, прописанным в китайско-британской совместной декларации, зарегистрированной в ООН".

Позже министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что Лондон в ответ на действия Пекина готов изменить статус жителей Гонконга с британскими загранпаспортами и позволить им без ограничений работать и учиться в Соединенном Королевстве, чтобы затем иметь возможность получить полноценное британское гражданство. В МИД КНР заявили, что правительство Китая оставляет за собой право принять ответные меры против Лондона в случае упрощения процедуры получения жителями Гонконга гражданства Великобритании.