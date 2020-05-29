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Выход США из Договора по открытому небу

Конгрессмены-демократы потребовали от администрации США объяснить решение о выходе из ДОН

Они написали открытое письмо госсекретарю Майклу Помпео, в котором осудили намерение администрации выйти из этого договора

ТАСС, 29 мая. Представители Демократической партии комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США потребовали от американской администрации объяснить ее решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте комитета.

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"Во главе с председателем комитета Элиотом Энгелом все демократы комитета Палаты представителей по иностранным делам сегодня потребовали детальных ответов от администрации [президента США] Дональда Трампа по поводу незаконного выхода из Договора по открытому небу, объявленного на прошлой неделе", - указывается в заявлении.

В нем сообщается, что конгрессмены-демократы написали открытое письмо госсекретарю Майклу Помпео, в котором осудили намерение администрации США выйти из этого договора.

"Мы пишем, чтобы резко осудить решение администрации подать уведомление о намерении выйти из Договора по открытому небу и чтобы отвергнуть недальновидные обоснования для такого шага", - указали демократы, подчеркнув, что "это решение подрывает безопасность Соединенных Штатов", а также их союзников и партнеров в Европе.

В связи с этим демократы попросили Помпео разъяснить, какие обсуждения велись на этот счет с партнерами по НАТО по дипломатическим и военным каналам, какой анализ проведенных полетов, соответствующих Договору, был сделан. Они также поинтересовались, оценивала ли администрация объем данных, к которым будет утерян доступ в результате выхода из данного соглашения. Кроме того, конгрессмены попросили рассказать, какие есть предложения насчет альтернативного механизма для обмена информацией после выхода из ДОН.

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СШАВыход США из Договора по открытому небу
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