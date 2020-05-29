Трамп объяснил, что его твит о беспорядках в Миннеаполисе был констатацией факта

"Грабежи приводят к стрельбе, и именно поэтому в среду вечером в Миннеаполисе был застрелен человек. Или посмотрите на то, что случилось в Луисвилле, где семь человек получили огнестрельные ранения. Я не хочу, чтобы это происходило, и именно такой смысл несет выражение, размещенное вчера вечером, - написал в пятницу на своей странице в Twitter глава Белого дома. - Это было сказано как факт, а не как заявление. Это очень просто, ни у кого не должно быть проблем с этим, кроме ненавистников и тех, кто жаждет причинить неприятности в социальных сетях".

В четверг вечером Трамп прокомментировал в Twitter происходящее в Миннеаполисе, отметив, что намерен взять ситуацию в свои руки, если мэр города Джейкоб Фрей не сможет остановить беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. "Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому, - подчеркнул глава Белого дома. - Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".