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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Иране заявили, что политика в отношении США заключается в мести за убийство Сулеймани

По словам председателя Меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафа, это дело должно завершиться полным изгнанием армии США из региона

ТЕГЕРАН, 31 мая. /ТАСС/. Стратегия Тегерана в отношении Вашингтона заключается в том, чтобы отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в воскресенье новый председатель парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

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"Наша стратегия в отношении США - завершение мести за кровь Сулеймани", - цитирует его агентство Tasnim. По его словам, "дело, начатое с атаки на [американскую] базу Айн-эль-Асад, будет продолжено и завершится полным изгнанием армии США из региона".

Он добавил, что "Меджлис 11-го созыва <...> считает переговоры и компромиссы с американской стороной бесполезными и вредными".

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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