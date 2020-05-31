Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека

ТАСС, 31 мая. По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщил телеканал Fox News .

По его данным, всего в период с 23:45 по 03:00 (с 06:45 по 10:00 мск) огнестрельные ранения получили пять человек, из них трое погибли. Подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов в инцидентах со стрельбой не участвовали.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на начальника полиции Индианаполиса Рэндала Тейлора информировал, что огнестрельные ранения во время демонстраций получили три человека, один из них погиб. Кроме того, был незначительно травмирован полицейский.